"Локомотив" завершил комплектование состава

Президент "Локомотива" Андрей Ведищев отметил, что клуб завершил комплектование состава на сезон. По его мнению, команда стала гораздо сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Из прошлогоднего состава в клубе осталась только четыре россиянина: Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Станислав Ильницкий и Владимир Ивлев​.

– В новом сезоне нам удалось укомплектоваться быстрее и более качественно, - цитируют "Известия" Ведищева. - В прошлом году не получилось многое из того, что задумали. Сейчас мы действовали более четко, знали, за кем идем. Практически всех ребят, кого хотели пригласить, мы получили. По моему мнению, команда стала гораздо интереснее. Но это теория, теперь важно сформировать коллектив, выстроить командную химию, объединить всех игроков для достижения главных целей сезона.