"Локомотив" уволил Обрадовича

"Локомотив" расторг контракт с главным тренером Сашей Обрадовичем, информирует официальный сайт клуба. По словам президента клуба Андрея Ведищева, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами. Исполняющим обязанности главного тренера станет Владе Йованович.

- На сегодняшний день наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены, - отметил Ведищев. - В результате мы приняли обоюдное решение по выходу из контракта. Саша - амбициозный тренер, и я желаю ему успехов в будущем. Уверен, что это необходимые меры, и они пойдут нам пользу. Надеюсь, уже в ближайших матчах мы увидим другую игру и другие результаты.