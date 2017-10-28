"Локомотив" разгромил "Нижний Новгород", Рэгланд набрал 16 очков

"Локомотив" дома обыграл "Нижний Новгород" (94:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева одержали вторую победу в турнире. Для гостей, в свою очередь, это поражение стало вторым кряду.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джо Рэгланд, на счету которого 16 очков. У проигравших точнее всех был Петр Губанов (13 баллов).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) - "Нижний Новгород" - 94:64 (23:14, 28:19, 19:19, 24:12)

Л: Рэгланд (16), Элегар (13), Антипов (12).

Н: Губанов (13), Мартынов (12), Еловац (11).