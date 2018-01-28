"Локомотив" разгромил на выезде "Енисей" и одержал 11-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Енисей" на своей площадке крупно уступил "Локомотиву" – 49:75. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Фрэнк Элегар, набравший 15 очков. Для краснодарцев эта победа стала 11-й подряд.
"Локо" не проигрывал с октября прошлого года. Команда лидирует в таблице лиги. "Енисей" занимает 11-ю строчку.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Енисей" (Красноярск) – "Локомотив" (Краснодар) – 49:75 (18:22, 3:10, 11:26, 17:17)
Е: Гудумак (14 + 10 подборов), Захаров (12), Хиллиард (10).
Л: Элегар (15), Хвостов (8), Коллинз (8), Квале (8), Брокхофф (7 + 9 подборов).
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Заголовок статьи по баскетбольному дилетантский. Крупная победа в игре баскетбол - это преимущество в 20 и более очков. И только при победе в 30 и более очков можно говорить о разгроме. а в этом матче команда "Локомотив-Кубань" выиграла с преимуществом + 26, и это крупная победа, а не разгром. Размещая материалы на спортивном сайте, необходимо знать элементарные основы спорта.
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