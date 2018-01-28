"Локомотив" разгромил на выезде "Енисей" и одержал 11-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Енисей" на своей площадке крупно уступил "Локомотиву" – 49:75. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Фрэнк Элегар, набравший 15 очков. Для краснодарцев эта победа стала 11-й подряд.

"Локо" не проигрывал с октября прошлого года. Команда лидирует в таблице лиги. "Енисей" занимает 11-ю строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – "Локомотив" (Краснодар) – 49:75 (18:22, 3:10, 11:26, 17:17)

Е: Гудумак (14 + 10 подборов), Захаров (12), Хиллиард (10).

Л: Элегар (15), Хвостов (8), Коллинз (8), Квале (8), Брокхофф (7 + 9 подборов).