"Локомотив" расстался с Гэбриэлом

"Локомотив" и американский форвард Кенни Гэбриэл расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. В составе краснодарской команды игрок провел десять матчей, в которых набирал в среднем 6,8 очка.

- Спасибо "Локомотиву" за возможность попробовать свои силы на столь высоком уровне, за удовольствие быть здесь, - заявил Гэбриэл. - Я желаю клубу всего самого лучшего. Надеюсь, этот сезон для "Локо" получится успешным и принесет много удовольствия краснодарским болельщикам.