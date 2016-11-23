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"Локомотив" расстался с Гэбриэлом

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"Локомотив" и американский форвард Кенни Гэбриэл расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. В составе краснодарской команды игрок провел десять матчей, в которых набирал в среднем 6,8 очка.

Спасибо "Локомотиву" за возможность попробовать свои силы на столь высоком уровне, за удовольствие быть здесь, - заявил Гэбриэл. - Я желаю клубу всего самого лучшего. Надеюсь, этот сезон для "Локо" получится успешным и принесет много удовольствия краснодарским болельщикам.

Дополнительная информация

http://www.lokobasket.com/news/6413251.html

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