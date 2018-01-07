"Локомотив": "Просто еще одна победа? Нет! Прихлопнули ЦСКА! Это кайф"

Пресс-служба "Локомотива" эмоционально отреагировала на победу команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над ЦСКА (90:79). Краснодарская команда нанесла армейцам первое поражение в турнире.
- Просто еще одна победа? Ну уж нет!!! Это "Локо" прихлопнул ЦСКА у них же дома! ААААААААААА! Это кайф. Это круть. Никто кроме нас! - говорится в сообщении "Локомотива" в Твиттере.
Просто еще одна победа? Ну уж нет!!! Это "Локо" прихлопнул @cskabasket 79:90 у них же дома! ААААААААААА! Это кайф.Это круть. Всем ретвитить!!! 💥💥💥– LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 7 января 2018 г.
🇷🇺 Никто кроме нас! @VTBUL pic.twitter.com/DlNsKGCK78
tsalvlad
Раз в год и палка стреляет. Главное- итог чемпионата
23:21 7 января