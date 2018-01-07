21:47 7 января | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Локомотив": "Просто еще одна победа? Нет! Прихлопнули ЦСКА! Это кайф"

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Пресс-служба "Локомотива" эмоционально отреагировала на победу команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над ЦСКА (90:79). Краснодарская команда нанесла армейцам первое поражение в турнире.

- Просто еще одна победа? Ну уж нет!!! Это "Локо" прихлопнул ЦСКА у них же дома! ААААААААААА! Это кайф. Это круть. Никто кроме нас! - говорится в сообщении "Локомотива" в Твиттере.

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