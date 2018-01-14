"Локомотив" после победы над "Калевом" вышел на первое место в таблице Единой лиги ВТБ

"Локомотив" дома обыграл "Калев" (95:62) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для краснодарцев эта победа стала десятой подряд. Команда из Таллина, в свою очередь, потерпела четвертое поражение в шести последних играх.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка. У гостей точнее всех был Айзея Бриско (17).

Отметим, что после этого матча "Локомотив" вышел на первое место в турнирной таблице. В 10 играх краснодарцы набрали 21 очко. У занимающего второе место ЦСКА также 21 балл (2 игры в запасе).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" - "Калев" - 95:62 (19:21, 26:12, 27:17, 23:12).