"Локомотив" дома обыграл "Калев" (95:62) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для краснодарцев эта победа стала десятой подряд. Команда из Таллина, в свою очередь, потерпела четвертое поражение в шести последних играх.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка. У гостей точнее всех был Айзея Бриско (17).
Отметим, что после этого матча "Локомотив" вышел на первое место в турнирной таблице. В 10 играх краснодарцы набрали 21 очко. У занимающего второе место ЦСКА также 21 балл (2 игры в запасе).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" - "Калев" - 95:62 (19:21, 26:12, 27:17, 23:12).
Спринт
Сайт "С-Э" перестаньте печатать отсебятину! В 10 играх можно набрать только максимум 20 очков (1 победа = 2 очка). Команда "Локомотив-Кубань" провела 11 игр. У ЦСКА сыграно 11 матчей (какие 2 игры в запасе?). И никаких баллов у армейцев не может быть по определению. Баскетбол это не гимнастика. Дрстало это дилетантство.
20:53 14 января