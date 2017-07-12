''Локомотив'' пополнился Брайаном Квале

Центровой Брайан Квале подписал двухлетний контракт с ''Локомотивом'', информирует пресс-служба клуба. 28-летний американец перешел в состав железнодорожников из немецкого ''Ольденбурга''. В 2016 году Квале стал самым эффективным игроком чемпионата Германии. За свою карьеру Квале успел поиграть за турецкие клубы ''Алиагу'' и ''Тофаш'', бельгийский ''Монс'' и немецкий ''Меди''.

– Брайан Квале – качественный игрок– который должен помочь ''Локо'' в игре под кольцом, – сказал генеральный менеджер ''Локомотива'' Алексей Саврасенко. – Он отлично показал себя в ''Ольденбурге'', и мы уверены, что он готов сделать следующий шаг в своей карьере. Ждем от Брайана агрессивной игры и прогресса.