"Локомотив" подписал контракт с Фрэнком Элегаром

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Фрэнком Элегаром. Соглашение между 30-летним игроком и клубом рассчитано на два года.

Американец уже выступал в Единой лиге ВТБ за "Калев" и "Енисей". В минувшем сезоне в составе красноярской команды провел 22 матча, набирая в среднем за игру 13,5 очков и проводя на пафркете 27.25 минут.