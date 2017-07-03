"Локомотив" подписал контракт с Фрэнком Элегаром

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Фрэнком Элегаром. Соглашение между 30-летним игроком и клубом рассчитано на два года.
Американец уже выступал в Единой лиге ВТБ за "Калев" и "Енисей". В минувшем сезоне в составе красноярской команды провел 22 матча, набирая в среднем за игру 13,5 очков и проводя на пафркете 27.25 минут.
💥 Ты-дыщ! Фрэнк Элегар присоединился к "Локо", и это суперкруто!– LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 3 июля 2017 г.
Контракт с @Frank_Wriz15 рассчитан на два года.https://t.co/nSVzjFIPXb pic.twitter.com/mrQPbqLogt