"Локомотив" победил "Цмоки", "Автодор" уступил ВЭФу

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Локомотив" на выезде нанес поражение "Цмоки-Минску" – 87:63. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Мэтт Дженнинг, набравший 18 очков. Для краснодарцев эта встреча стала первой после отставки Фоциса Кацикариса с поста главного тренера команды.

В другом поединке ВЭФ на своей площадке обыграл "Автодор" (87:76). Дабл-дабл оформил форвард хозяев Мартинш Мейерш. 19 очков у команды из Саратова набрал Николас Миннерат.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" (Минск) – "Локомотив" (Краснодар) – 63:87 (13:24, 25:17, 10:20, 15:26)

Ц: Джойс (17 + 9 передач), Семенюк (11), Кудрявцев (10).

Л: Дженнинг (18), Коллинс (16 + 9 подборов), Зубков (15), К. Джонс (11 + 10 подборов).

ВЭФ (Рига) – "Автодор" (Саратов) – 87:76 (27:22, 17:19, 28:11, 15:24)

В: Мейерш (25 + 10 подборов), Блумс (19), Шкеле (17 + 7 передач), Лабускас (10).

А: Миннерат (19 + 8 подборов), Фрэйзер (15), Колесников (14), Зубчич (11).