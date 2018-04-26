"Локомотив" переиграл ВЭФ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Локомотив" на выезде переиграл ВЭФ со счетом 71:69. Самыми результативными игрокам встречи стали защитники Джо Рэгланд ("Локомотив") и Алекс Перез (ВЭФ), набравшие по 18 очков.

"Локомотив" поднялся на третье место турнирной таблицы лиги, ВЭФ располагается на 11-й строчке.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ВЭФ (Рига) - "Локомотив" (Краснодар) - 69:71 (22:19, 20:17, 15:20, 12:15)

В: Перез (18), Браун (12), Мейерис (10), Картер (10).

Л: Рэгланд (18), Мачюлис (13), Коллинз (12), Кулагин (8).

26 апреля. Рига. Arena Riga.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ