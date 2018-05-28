"Локомотив" остался недоволен судейством во втором матче с "Химками"

"Локомотив" остался недоволен судейством во второй игре четвертьфинальной серии с "Химками" (72:77) и обратился в просмотровую комиссию Единой лиги ВТБ, сообщают "Известия". Руководители краснодарского клуба считают, что ряд ошибок, допущенных судьями на протяжении всей встречи, напрямую повлияли на результат в тяжелой и равной игре.

К рассмотрению просмотровой комиссии поданы более 15 эпизодов с неоднозначными судейскими решениями. Встречу обслуживала интернациональная бригада судей – Олег Латышев (Латвия), Игорь Драгоевич (Черногория), Семен Овинов (Россия).