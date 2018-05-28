01:15 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Локомотив" остался недоволен судейством во втором матче с "Химками"


"Локомотив" остался недоволен судейством во второй игре четвертьфинальной серии с "Химками" (72:77) и обратился в просмотровую комиссию Единой лиги ВТБ, сообщают "Известия". Руководители краснодарского клуба считают, что ряд ошибок, допущенных судьями на протяжении всей встречи, напрямую повлияли на результат в тяжелой и равной игре. 

К рассмотрению просмотровой комиссии поданы более 15 эпизодов с неоднозначными судейскими решениями. Встречу обслуживала интернациональная бригада судей – Олег Латышев (Латвия), Игорь Драгоевич (Черногория), Семен Овинов (Россия). 

Дополнительная информация

https://iz.ru/748536/timur-ganeev/loko-ostalsia-nedovolen-sudiami

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!