"Локомотив" одержал 11-ю победу подряд, обыграв "Химки"

"Локомотив" дома обыграл "Химки" со счетом 93:78 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для краснодарцев эта победа стала 11-й подряд. Во всех турнирах их победная серия длится 23 игры.
Самым результативным игроком встречи стал фовард хозяев Марди Коллинс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. В составе подмосковной команды 18 очков набрал Алексей Швед.
"Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Химки" занимают 5-ю строчку с 17-ю баллами.
В другой встрече УНИКС в гостях победил ВЭФ – 81:69.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Краснодар) – "Химки" – 93:78 (22:24, 24:20, 29:19, 18:15)
ВЭФ (Рига) – УНИКС (Казань) – 69:81 (16:16, 16:24, 16:24, 21:17)
diskmen
ALESS85 Молодцы! Локомотив или Уникс
20:30
ALESS85
Молодцы!
20:24