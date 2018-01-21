"Локомотив" одержал 11-ю победу подряд, обыграв "Химки"

"Локомотив" дома обыграл "Химки" со счетом 93:78 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для краснодарцев эта победа стала 11-й подряд. Во всех турнирах их победная серия длится 23 игры.

Самым результативным игроком встречи стал фовард хозяев Марди Коллинс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. В составе подмосковной команды 18 очков набрал Алексей Швед.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Химки" занимают 5-ю строчку с 17-ю баллами.

В другой встрече УНИКС в гостях победил ВЭФ – 81:69.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) – "Химки" – 93:78 (22:24, 24:20, 29:19, 18:15)

ВЭФ (Рига) – УНИКС (Казань) – 69:81 (16:16, 16:24, 16:24, 21:17)