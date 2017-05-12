"Локомотив" обыграл УНИКС и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

"Локомотив" в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ на выезде нанес поражение УНИКСу – 84:79. 21 очко на счету защитника краснодарцев Тэйлора Рочести. 16 баллами отметился лидер казанцев Кит Лэнгфорд.

Для железнодорожников победа стала третьей в четырех матчах, что позволило им выйти в следующий раунд. В полуфинале соперником "Локо" станет ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

УНИКС (Казань) – "Локомотив" (Краснодар) – 79:84 (20:31, 25:19, 11:18, 23:16)

У: Лэнгфорд (16), Понкрашов (13 + 7 передач), Колом (8), Панин (8), Л. Уильямс (6 + 10 подборов).

Л: Рочести (21), Вуюкас (17 + 7 подборов), Коллинз (12), Дженнинг (11).

Счет в серии: 1-3.