"Локомотив" обыграл УНИКС и сравнял счет в серии

"Локомотив" обыграл УНИКС (92:76) во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ и сравнял счет – 1-1. В составе победителей 26 очков набрал Тейлор Рочести, у казанского клуба Кит Лэнгфорд записал на свой счет 24 очка.

Следующий матч команды проведут 10 мая в Казани.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

"Локомотив" (Краснодар) – УНИКС (Казань) – 92:76 (28:18, 19:17, 26:24, 19:17)

7 мая. Краснодар. "Баскет-холл".

Л: Рочести (26), Брокхофф (21 + 12 подборов), Коллинз (19)

У: Лэнгфорд (24 + 7 подборов), Воронов (16), Понкрашов (11 + 6 передач)