"Локомотив" обыграл УНИКС и повел в серии

"Локомотив" обыграл УНИКС (83:71) в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Краснодарский клуб повел в серии 2-1. Следующий матч команды проведут 12 мая в Казани.

Напомним, что ранее ЦСКА выиграл серию у "Астаны" (3-0) и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем этой пары.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) – "Локомотив" (Краснодар) – 71:83 (19:19, 19:27, 18:15, 15:22)

10 мая. Казань. "Баскет-Холл".

Счет в серии: 1-2

У: Уильямс (16 + 8 подборов), Лэнгфорд (15), Колом (12 + 7 передач);

Л: Рочести (21), Дженнинг (18), Вуюкас (15 + 5 подборов).