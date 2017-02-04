19:45 4 февраля | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород", Джонс набрал 20 очков

0
0
0

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Локомотив" на своей площадке нанес поражение "Нижнему Новгороду" – 88:75. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Кевин Джонс, набравший 20 очков. Напомним, что начало игры было отложено на полтора часа. По официальной версии – из-за проблем с электронным табло.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) – "Нижний Новгород" – 88:75 (20:26, 19:21, 20:15, 29:13)

Л: Джонс (20), Вуюкас (12), Дженнинг (12), Хвостов (12).

Н: Бойнтон (17), Кейн (13), Губанов (12 + 7 подборов), Зубчич (11), Томпсон (11 + 7 подборов), Вене (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ