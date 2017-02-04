"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород", Джонс набрал 20 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Локомотив" на своей площадке нанес поражение "Нижнему Новгороду" – 88:75. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Кевин Джонс, набравший 20 очков. Напомним, что начало игры было отложено на полтора часа. По официальной версии – из-за проблем с электронным табло.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) – "Нижний Новгород" – 88:75 (20:26, 19:21, 20:15, 29:13)

Л: Джонс (20), Вуюкас (12), Дженнинг (12), Хвостов (12).

Н: Бойнтон (17), Кейн (13), Губанов (12 + 7 подборов), Зубчич (11), Томпсон (11 + 7 подборов), Вене (10).