"Локомотив" объявил об отставке Кацикариса

Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис расторг контракт с клубом, сообщает пресс-служба краснодарцев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников в ближайшем матче будет Владо Иванович.

Напомним, что Кацикарис стал наставником "Локо" в нынешнее межсезонье после ухода Георгиоса Барцокаса в "Барселону". И если с Барцокасом команда выходила в "Финал четырех" Евролиги в прошлом сезоне, то под руководством его соотечественника потерпела три поражения в четырех играх в групповом турнире Еврокубка и идет шестой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.