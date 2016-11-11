17:29 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Локомотив" объявил об отставке Кацикариса

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Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис расторг контракт с клубом, сообщает пресс-служба краснодарцев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников в ближайшем матче будет Владо Иванович.

Напомним, что Кацикарис стал наставником "Локо" в нынешнее межсезонье после ухода Георгиоса Барцокаса в "Барселону". И если с Барцокасом команда выходила в "Финал четырех" Евролиги в прошлом сезоне, то под руководством его соотечественника потерпела три поражения в четырех играх в групповом турнире Еврокубка и идет шестой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Дополнительная информация

http://www.lokobasket.com/news/6355692.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vladi1313

Хммм...учите мат.часть.

17:57

Dzaga

Хммм, это тренер с которым Локо третье место в Евролиге в прошлом году взял...? Странно, странно тогда...

17:48

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