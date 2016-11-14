"Локомотив" объявил о назначении Обрадовича

"Локомотив" подписал контракт с сербским специалистом Сашей Обрадовичем, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до завершения сезона с возможностью продления еще на один год.

Серб ранее работал с немецкой командой "Рейн Энерги", украинскими "Киевом" и "Донецком", польским "Туровом". Донецкую команду привел к победе в чемпионате Украины в 2012 году. Последним местом его работы была "Альба".

11 ноября "Локо" прекратил сотрудничество с греческим наставником Фотисом Кацикарисом. В этом сезоне команда под его руководством провела девять матчей в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, в которых одержала четыре победы.