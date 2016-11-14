18:08 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Локомотив" объявил о назначении Обрадовича

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"Локомотив" подписал контракт с сербским специалистом Сашей Обрадовичем, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до завершения сезона с возможностью продления еще на один год.

Серб ранее работал с немецкой командой "Рейн Энерги", украинскими "Киевом" и "Донецком", польским "Туровом". Донецкую команду привел к победе в чемпионате Украины в 2012 году. Последним местом его работы была "Альба".

11 ноября "Локо" прекратил сотрудничество с греческим наставником Фотисом Кацикарисом. В этом сезоне команда под его руководством провела девять матчей в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, в которых одержала четыре победы.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6369674.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сильвербой

Состав надо усиливать, а не тренеров менять как перчатки!!! Делейни, Клавер, Дрейпер, Рэндольф, Синглтон, Харникат и конечно же Барцокас - это же те кто завоевывал бронзу Евролиги, те люди которыми мы восхищались и после бронзы которых в евролиге, рыдали от радости за эту команду!!! Сейчас же все похерено!

18:36

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