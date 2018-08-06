"Локомотив" не отпустил Хвостова в ЦСКА

Вадим Михалевский, представитель разыгрывающего "Локомотива" Дмитрия Хвостова сообщил, что игрок останется в Краснодаре. Ранее существовала возможность обмена защитника в ЦСКА.

- Мы действительно обсуждали с ЦСКА и "Локомотивом" обмен Виталия Фридзона на Дмитрия Хвостова, - приводят "Известия" слова Хвостова. - Но руководство "Локо" приняло решение сохранить Диму в команде. Будем надеяться, что в новом сезоне Дима будет играть больше и получит больше доверия от главного тренера. Он способен быть основным разыгрывающим команды, что неоднократно доказывал на протяжении своей карьеры. А учитывая то, какую трансферную политику краснодарский клуб вел в межсезонье, можно говорить о том, что это – вполне реальный сценарий.