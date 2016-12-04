"Локомотив" нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ

"Локомотив" одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для армейцев это поражение стало первым в сезоне.
В другом поединке "Парма" уступила ВЭФ, потерпев восьмое поражение в восьми играх. "Астана" обыграла "Цмоки-Минск", а "Енисей" - "Калев".
Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - 83:74 (10:21, 26:20, 26:16, 21:17)
Л: Джонс (21 + 10 подборов), Коллинз (15), Зубков (14), Брокофф (12), Дженнинг (10).
Ц: Кулагин (13), Джексон (12), Фридзон (10), Теодосич (7 + 11 передач).
"Парма" (Пермь) - ВЭФ (Рига) - 74:81 (20:24, 23:17, 14:22, 17:18)
П: Анджушич (22), Буланов (15), Баринов (10).
В: Блумс (19), Мейерш (16), Ричард (12), Хельманис (12), Громовс (11).
"Астана" - "Цмоки-Минск" (Минск) - 84:67 (19:13, 21:18, 21:18, 23:18)
А: Лоури (25), Миллер (21), Катсивелис (13).
Ц: Грэй (16), Гагич (13 + 12 подборов), Милошевич (10).
"Енисей" (Красноярск) - "Калев" (Таллин) - 99:90 (22:23, 25:21, 20:18, 32:28)
Е: Браймох (30), Трушкин (18 + 10 подборов), Вздыхалкин (13), Тэйлор (12), Заворуев (10).
К: Толлефсен (28), Харпер (26), Вейдеман (14), Арбет (10).
Электросталец
даже полезно, есть всегда над чем работать!
20:15
Thomas_Boy
Неожиданно.
19:16
foreverCSKAforever
Если бы после большого перерыва армейцы расступались перед Брюквиным и К, пуская их под свое кольцо и вынуждая тех бросать двухи, а не трехи, а сами москвичи не атаковали бы из-за дуги в третьей и четвертой четвертях, то можно было бы вообще отказаться от исполнения штрафных в отчетной игре и все равно набрать очков больше, чем Локо. А так имеем то, что имеем.
18:42
diskmen
Видно старик Хоттабыч посетил матч в Ростове.Выигрывать 14 очков во 2 периоде и всё проиграть.Локомотив в прошлом году потрепал нам нервы и вот то-же самое.Сенсация иначе сказать нельзя.
18:29