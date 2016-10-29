"Локомотив" на выезде разгромил "Нижний Новгород"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Нижний Новгород" на своей площадке уступил "Локомотиву" – 66:93. Самым результативным игроком встречи стал центровой краснодарцев Ян Вуюкас, набравший 18 очков. На балл меньше у защитника нижегородцев Ивана Стребкова. Отметим также 10 результативных передач разыгрывающего гостей Тэйлор Рочести.

Эта победа стала для "Локомотива" первой в трех играх сезона. Команда занимает девятое место в турнирной таблице. "Нижний Новгород", потерпев четвертое поражение кряду, идет 13-м.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Нижний Новгород" – "Локомотив" (Краснодар) – 66:93 (16:23, 15:22, 19:20, 16:28)