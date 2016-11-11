"Локомотив" может возглавить Обрадович

Саша Обрадович может стать новым главным тренером "Локомотива". Об этом в своем твиттере сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Пик. Ранее сегодня краснодарцы объявили об отставке Фотиса Кацикариса.

Последним местом работы Обрадовича была немецкая "Альба", с которой он трижды завоевывал Кубок Германии и был признан лучшим тренером страны в 2015 году. Также сербский специалист работал на Украине – в "Киеве" и "Донецке", который приводил к победе в чемпионате.

Напомним, что Кацикарис был назначен наставником "Локо" в нынешнее межсезонье после ухода Георгиоса Барцокаса в "Барселону". И если с Барцокасом команда выходила в "Финал четырех" Евролиги в прошлом сезоне, то под руководством его соотечественника потерпела три поражения в четырех играх в групповом турнире Еврокубка и идет шестой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.