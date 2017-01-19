Лэнгфорд, Теодосич и Де Коло - в сборной мира на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Стали известны составы сборных России и мира на Матч звезд Единой лиги ВТБ. В голосовании приняли участие два комментатора и 21 издание, включая "Спорт-Экспресс". Игра пройдет в Сочи 11 февраля.

Наибольшее количество голосов у "звезд России" набрали Алексей Швед и Сергей Карасев – по 23. У "звезд мира" по 23 голоса получили Кит Лэнгфорд и Янис Тимма.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Звезды России": Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Сергей Быков ("Автодор"), Евгений Воронов (УНИКС), Евгений Колесников ("Автодор"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Сергей Моня ("Химки"), Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Андрей Зубков ("Локомотив"), Петр Губанов ("Нижний Новгород").

Резерв: Антон Понкрашов (УНИКС).

"Звезды мира": Стефан Маркович ("Зенит"), Тэйлор Рочести ("Локомотив-Кубань"), Милош Теодосич, Нандо Де Коло (оба – ЦСКА), Янис Блумс (ВЭФ), Кит Лэнгфорд (УНИКС), Райан Брокхофф ("Локомотив"), Деандре Кейн ("Нижний Новгород"), Янис Тимма ("Зенит"), Николас Миннерат ("Автодор"), Фрэнк Элегар ("Енисей"), Артем Параховский (УНИКС).

Резерв: Данило Анджушич ("Парма").

Резервист может заменить игрока основного состава в случае травмы последнего. Губанов в голосовании набрал меньше очков, чем Никита Курбанов (8 против 13), но армеец не попал в сборную из-за квоты (не более двух игроков из одного клуба в одной команде).

"СЭ" выбрал следующий состав:

"Звезды России": Швед, Хвостов, Стребков, Понкрашов, Воронов, Колесников, Карасев, Зубков, Хряпа, Воронцевич, Моня, Губанов.

"Звезды мира": Де Коло, Теодосич, Лэнгфорд, Рочести, Тэйлор, Тулсон, Миннерат, Кейн, Тимма, Бунгу-Коло, Элегар, Брокхофф.