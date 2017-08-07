Ларри Гордон: "Надеюсь внести в "Астану" высокий уровень мотивации и опыта"

Защитник Ларри Гордон после перехода в "Астану" подчеркнул, что много слышал о казахстанской команде. По словам 30-летнего американца, он с нетерпением ждет старта сезона.

- Я знаю, что "Астана" является пятикратным победителем чемпионата Казахстана, а также Кубка страны и пять раз выходила в плей-офф Лиги ВТБ, - цитирует клубная пресс-служба Гордона. - Я надеюсь на то, что внесу в команду высокий уровень мотивации и опыта, а также желание побеждать в каждом матче и выкладываться на все 100 процентов! С нетерпением жду начала сезона.

Минувший сезон баскетболист провел в составе двух команд - начал в клубе "Сонник Бум", где за игру набирал в среднем 14,9 очка. После он перешел в "Расту Фехту", где остался до окончания сезона. В составе немецкого клуба Гордон набирал в среднем 6,5 балла за игру.

"Астана" подписала контракт с Гордоном