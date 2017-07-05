Курич стал игроком "Зенита"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Кайлом Куричем. Соглашение с американцем рассчитано на два года.

Последние три сезона Курич выступал за "Гран Канарию". Признавался самым полезным игроком первого и второго раунда Еврокубка. Обладатель Суперкубка Испании, признан MVP Суперкубка Испании. В прошедшем розыгрыше Еврокубка американский защитник провел 16 игр, где он в среднем набирал 15,1 очка, 3 подбора и 0,7 передачи.