Курбанов признан лучшим обороняющимся игроком в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Форвард ЦСКА Никита Курбанов признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ по итогам регулярного сезона, сообщает официальный сайт армейцев. Обладателя приза определил экспертный совет лиги.

– Спасибо большое всем в Единой лиге ВТБ, кто принимал решение по этой престижной награде. Для меня новость стала неожиданной и очень приятной, – отметил Курбанов. – Здорово, что существует приз, который оценивает черновую работу игроков. Знаю, что в предыдущие годы он тоже доставался армейцам, потому очень рад, что продолжил хорошую традицию. Я строю свою игру на площадке именно от обороны, которая считается основой побед в баскетболе. Важно сказать, что сейчас в одиночку остановить соперника довольно сложно, потому удачные действия на своей половине паркета – результат командной игры. Считаю свой приз достижением каждого из моих товарищей.