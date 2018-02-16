Кулагин заменит Шведа в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин заменит игрока "Химок" Алексея Шведа в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Сегодня стало известно, что у Шведа обострилась травма левого голеностопа.

Это уже вторая замена в составе команды Звезд России. Ранее Евгений Воронов заменил травмированного Артема Клименко.

Матч звезд пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. В нем встретятся Звезды России против Звезд мира.