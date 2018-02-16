Кулагин заменит Шведа в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин заменит игрока "Химок" Алексея Шведа в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Сегодня стало известно, что у Шведа обострилась травма левого голеностопа.
Это уже вторая замена в составе команды Звезд России. Ранее Евгений Воронов заменил травмированного Артема Клименко.
Матч звезд пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. В нем встретятся Звезды России против Звезд мира.
Михаил Кулагин заменит травмированного Алексея Шведа на Матче Всех Звезд 2018 ⚠️– VTB United League (@VTBUL) 16 февраля 2018 г.
Mikhail Kulagin will replace Alexey Shved at the All Star Game 2018 ⚠️ pic.twitter.com/qP4L4ogk0t