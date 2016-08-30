"Красный Октябрь" не примет участие в сезоне-2016/17 Единой лиги ВТБ

"Красный Октябрь" не исполнил решение баскетбольного арбитражного суда и находится под санкциями ФИБА, информирует официальный сайт Единой лиги ВТБ. Арена волгоградского клуба не допущена к проведению спортивных мероприятий. Внутренний регламент ФИБА запрещает регистрировать новых игроков клубам, которые не исполняют решения баскетбольного арбитражного трибунала. С января по март 2016 года БАТ вынес два таких решения в отношении "Красного Октября" в связи с задолженностями по зарплате перед бывшим игроком и тренером команды.

Руководство Единой лиги ВТБ несколько раз обращалось в клуб с официальными письмами, в которых просило разъяснить пути и сроки урегулирования спора, а также предлагало консультационную помощь. То же относилось и к баскетбольному клубу "Волгоград" – юридически он мог войти в лигу только как преемник прав и обязательств "Красного Октября".

29 августа лига получила уведомление, что официальная арена "Красного Октября" "Дворец спорта волгоградских профсоюзов" не вошла во Всероссийский реестр объектов спорта и по закону не может принимать официальные спортивные мероприятия. 30 августа "Красный Октябрь" направил в лигу письмо, в котором уведомил о выходе из турнира.

– Нам очень жаль терять Волгоград, но за месяц до начала сезона клуб не оставляет нам выбора: нет ни команды, ни арены, ни какого-либо стремления эти проблемы решать, – подчеркнула генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. – Мы до последнего предлагали свою помощь и надеялись повлиять на ситуацию, но по существу не получали никакого ответа. Волгоградские болельщики заслуживают лучшего – клуба с компетентным руководством, которое готово соблюдать правовые и этические нормы в работе. Сейчас нам нужно срочно решить, как пройдет турнир в отсутствие "Красного Октября", и постараться минимизировать ущерб от его ухода.