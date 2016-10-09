Коти Кларк: "Пока привыкаю к игре УНИКСа"

Форвард УНИКСа Коти Кларк после разгрома "Енисея" (100:56) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ выразил уверенность в том, что его команда готова к старту сезона в Евролиге. Также новичок казанцев пообещал, что уже скоро полностью адаптируется к стилю УНИКСа.

– Мы надеемся прибавлять от матча к матчу. Уверен, что УНИКС будет готов к старту Евролиги, – цитирует "Р-Спорт" Кларка. – Не нужно забегать далеко вперед и строить планы на будущее, а нужно думать только об одной игре – следующей. "Барселона" не "Енисей", но если мы будем играть так, как сегодня, то добьемся успеха. Все зависит только от нас.

Мы знали, что в матче с "Енисеем" будет непросто, и мы сможем победить эту команду только в том случае, если покажем командную игру. Залог успеха – хорошая игра в обороне, быстрое движение мяча и поддержка друг друга. Сегодня многие игроки УНИКСа получили игровое время, и нам удалось поддерживать высокий темп.

Я еще привыкаю к тому, как играет УНИКС, только набираю форму. Буду продолжать работать, и все будет в порядке. Мне нужно еще немного времени.