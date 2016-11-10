Коти Кларк: "Если бы я был похож на Грина, мне бы платили 82 миллиона долларов"

Форвард УНИКСа Коти Кларк польщен сравнением с игроком "Голден Стэйт" Дрэймондом Грином, но уверен, что это не так. По словам 28-летнего американца, если бы это было правдой, то он зарабатывал не меньше, чем баскетболист "Уорриорз".

- 500 очков, 300 подборов, 100 передач, 100 перехватов за два сезона в Арканзасе. Вас часто сравнивали с Дрэймондом Грином из "Голден Стэйт"?

- Благодарен за это сравнение. Но ему за пять лет заплатят 82 миллиона долларов. Если бы я был похож на Грина, то 82 миллиона заплатили бы мне. Так что сейчас стараюсь быть собой. Буду делать все возможное, чтобы делать шаги к его высокому уровню.

- Было ли шоком, что ни один клуб не выбрал вас на драфте НБА?

- На самом деле нет. Никто не ждал от меня того, что я войду в баскетбол через входную дверь. Понимал, что окажусь в НБА, но своим путем. Молился, чтобы в один день мой усердный труд дал свои плоды. Я не мог предсказать, какое поступит предложение, но мог продолжать работать над собой каждый день.