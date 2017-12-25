Костас Флеваракис: "ЦСКА отнесся к "Астане" с большим уважением"

Главный тренер "Астаны" Константинос Флеваракис после матча против ЦСКА (63:79) отметил, что его команда старалась действовать энергично и разумно. По его словам, у армейцев сильный и укомплектованный состав.

– Сегодня мы приехали играть против лидера Евролиги и постарались действовать энергично и разумно, - цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Флеваракиса. - ЦСКА прекрасно укомплектован на всех позициях, и надо быть очень сильной командой, чтобы противостоять москвичам.

Мы упустили много шансов, позволили забрать много отскоков на нашем щите. Тем не менее, мне понравилось старание команды. Как и старание ЦСКА, который тем самым показал, что относится к нам с большим уважением. Нам нужно стараться изо всех сил, чтобы выйти на более высокий уровень. Поздравляют всех с наступающим Новым годом!

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