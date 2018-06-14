Коробков покинул ЦСКА

ЦСКА​ на официальном сайте объявил об уходе нападающего Павла Коробкова. Армейцы не стали продлевать контракт с 27-летним баскетболистом.

Коробков в ЦСКА провел четыре года, сезон-2016/17 он полностью пропустил из-за травмы. На его счету три титула Единой лиги ВТБ и один Евролиги. В составе ЦСКА он сыграл в 113 матчах (11 – в стартовой пятерке), набирал в среднем по 4,4 очка (67,4 процента двухочковых, 46,3 – трехочковых, 80,9 – штрафных), собирал по 1,9 подбора, отдавал по 0,4 передачи, а также совершал по 0,3 перехвата и 0,3 блок-шота за 11,2 минуты в среднем за игру.