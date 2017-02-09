Колюшкин заменит Зайцева в конкурсе данков на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Защитник "Автодора" Максим Колюшкин заменит защитника "Химок" Вячеслава Зайцева на конкурсе по броскам сверху, который пройдет в рамках Матча всех звезд (11 февраля в Сочи), информирует официальный сайт Единой лиги ВТБ. Сообщается, что у Зайцева обострились проблемы со спиной.

– Знаю, что Слава Зайцев не сможет принять участие в конкурсе данков, – сказал Максим Колюшкин. – Но мы своих не бросаем! Постараюсь заменить его и показать все лучшее, на что способен. Рад, что буду в Сочи на Матче всех звезд – для российского баскетбола это настоящее событие.

Кроме того, форвард Сергей Карасев ("Зенит") и защитник Джош Адамс ("Автодор") заменят травмированного форварда "Химок" Нобеля Бунгу-Коло на конкурсах трехочковых и данков в рамках Матча звезд. Карасев (39,7 % реализации из-за дуги) выступит в конкурсе трехочковых бросков, а Адамс примет участие в конкурсе данков.

Таким образом, в конкурсе по броскам сверху примут участие два игрока "Автодора" (Колюшкин и Адамс), а также Янис Тимма ("Зенит") и Фрэнк Элегар ("Енисей").

В конкурсе трехочковых бросков примут участие Карасев, Райан Брокхофф ("Локомотив" – 47,7 %), Янис Блумс (ВЭФ) – 38,4 %, Джастин Грэй ("Цмоки-Минск") – 38,5%, Иван Ухов ("Парма") – 42,8 %, Демонте Харпер ("Калев") – 37,8%.