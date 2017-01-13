14:33 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Колом может восстановиться к матчу с ЦСКА

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Президент УНИКСа Евгений Богачев не исключил, что защитник Хоакин Колом может восстановиться после травмы к матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. В этом сезоне испанец провел 12 матчей в Лиге, набирая в среднем 14,4 очка и делая 5,1 подбора и 7,5 передачи. Напомним, матч УНИКС – ЦСКА пройдет в Казани 16 января.

- Колом не играл с "Бамбергом" из-за небольшого повреждения. Думаю, он успеет восстановиться к игре с ЦСКА и помочь нам, - приводит "Р-Спорт" слова Богачева. - Надеемся, что будет готов сыграть и Евгений Воронов, который также не играл в Евролиге.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170113/1114871846.html

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