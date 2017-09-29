Клубы Единой лиги ВТБ могут получать премию в 6 миллионов рублей за маркетинговую эффективность

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью "Коммерсанту" заявила, что лига начнет премировать клубы за работу с болельщиками. Также руководитель отметила, что лига начнет внимательней следить за посещаемостью команд.

– Мы знаем, что летом Единая лига продумала меры по стимулированию клубов за эффективное использование ресурсов. Вы можете рассказать о них подробнее?

– Уточню: речь о мерах стимулирования за маркетинговую эффективность, – сказала Корстин. – На самом деле мы каждый год выделяем клубам премиальные. Они рассчитываются по нескольким критериям, среди которых основной – это спортивный результат. Так вот с нынешнего сезона мы ввели новый критерий – маркетинговая эффективность. Это прежде всего работа с болельщиками. Те клубы, которые лучше всего проявят себя в ней, будут премированы.

– Какие это суммы?

– Они, конечно, не такие большие. По этому показателю – 6 миллионов рублей. Но в любом случае стимул у клубов появляется. В связи с таким новшеством мы, кстати, ввели и электронный контроль за клубными билетными программами. Мы хотим, чтобы у нас появились точные цифры. Одно дело, когда зрителей подсчитывает на глазок комиссар лиги или когда информацию присылают сами клубы. Другое – когда есть электронная система, которую не обманешь. Человек прошел на арену, приложил билет к сканеру – получаются реальные цифры.