Клименко приступит к тренировкам в полном объеме 25 сентября

Центровой "Автодора" и сборной России Артем Клименко приступит к полноценным тренировкам в полном объеме 25 сентября. Ранее стало известно, что 22-летний баскетболист покинул расположение национальной команды. Он получил травму плеча 30 августа во время тренировки сборной. Напомним, российские баскетболисты досрочно пробились в финальную часть Евробаскета-2017.

– Сегодня Артем Клименко вернулся в Саратов, где продолжит восстанавливаться на базе "Автодора" и готовиться к чемпионату по индивидуальной программе, – говорится на официальном сайте "Автодора". – Ожидается, что лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ минувшего сезона начнет тренироваться в полном объеме в общей группе сразу по возвращении команды со сбора в Латвии 25 сентября.