21:15 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Клименко приступит к тренировкам в полном объеме 25 сентября

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Центровой "Автодора" и сборной России Артем Клименко приступит к полноценным тренировкам в полном объеме 25 сентября. Ранее стало известно, что 22-летний баскетболист покинул расположение национальной команды. Он получил травму плеча 30 августа во время тренировки сборной. Напомним, российские баскетболисты досрочно пробились в финальную часть Евробаскета-2017.

– Сегодня Артем Клименко вернулся в Саратов, где продолжит восстанавливаться на базе "Автодора" и готовиться к чемпионату по индивидуальной программе, – говорится на официальном сайте "Автодора". – Ожидается, что лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ минувшего сезона начнет тренироваться в полном объеме в общей группе сразу по возвращении команды со сбора в Латвии 25 сентября.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2100-klimenko-will-continue-his-preparation-in-saratov

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