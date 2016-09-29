Кит Лэнгфорд: "УНИКСу нужно время, чтобы привыкнуть к ритму Евролиги"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд подчеркнул, что игрокам казанцев потребуется время, чтобы привыкнуть к скоростям и ритму игры в первых матчах Евролиги. Американец уверен, что по ходу сезона команда будет прибавлять.

"Даже в предсезонных матчах, которые мы провели в Турции против команд уровня Евролиги, было видно, что мы не на своем уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Лэнгфорда. - Но уже близки к этому. У нас было несколько неплохих четвертей, отрезками мы показывали хорошую игру, но нам нужно еще время, чтобы выйти на уровень Евролиги. Это не Кубок Европы, это не Лига ВТБ - это совсем другой, более сложный турнир.

И даже те игроки, которые немало повидали, провели много матчей в Евролиге в карьере, включая меня, должны будут привыкнуть к новым скоростям, к другому ритму. Ведь мы не играли в этом турнире целый год. Думаю, мы будем прибавлять по ходу сезона".

УНИКС в межсезонье-2016, в отличие от прошлых сезонов, сохранил всех ведущих игроков.

"Это очень важно для Евролиги, но важно, чтобы все в УНИКСе понимали: для успешного выступления в еврокубках нужно очень много. Это касается и состава, менеджмента, улучшений внутри клуба. Не только игроки должны быть на уровне Евролиги, но и все остальные члены клуба. Это здорово, что мы сохранили состав и сделали несколько точечных приобретений, но важно, чтобы УНИКС продолжил прогрессировать", - добавил Лэнгфорд.