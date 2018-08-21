02:52 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Кит Лэнгфорд: "Россия - одно из лучших мест на земле"


Атакующий защитник Кит Лэнгфорд, перешедший в "Панатинаикос"​, заявил, что Россия является одним из лучших мест на Земле. Ранее американец выступал за "Химки"​ и УНИКС.

– Скажу вам честно, я поиграл в Милане, Болонье, Тель-Авиве, Китае, но Казань и Москва занимают особое место в моем сердце, – цитируют "Известия" Лэнгфорда. – Все пять лет моей карьеры в России невозможно забыть. Это было идеальное время для меня как баскетболиста. Все организации, с которыми я сталкивался, помогали мне так, как только могли. Я не уверен, что еще буду играть в России, но уверен, что вернусь в вашу страну в качестве туриста. Мне плевать, что говорят и пишут о вашей стране СМИ. Я точно знаю, что Россия – одно из лучших мест на земле.

Дополнительная информация

https://iz.ru/779752/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/kit-lengford-rossiia-odno-iz-luchshikh-mest-na-zemle

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