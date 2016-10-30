Кит Лэнгфорд: "Моя работа – доставлять мяч в кольцо, вне зависимости от соперника"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы над "Цмоки-Минском" (98:71) в матче Единой лиги ВТБ отметил, что главное – это выигрыш команды, а не его результативность. Лэнгфорд набрал 42 очка, что является рекордом турнира.

– До этого мы проиграли три матча подряд, так что эта победа очень важна, – цитирует "Бизнес online" Лэнгфорда. – Вне зависимости от того, кто наш соперник, моя работа заключается в том, чтобы доставлять мяч в кольцо. Если я набираю очки, это их проблема, не моя.

– Связана ли как-то ваша результативность с травмой Понкрашова?

– Я много забивал и с Понкрашовым. В прошлом сезоне, насколько помню, набрал с ним 36 и 37 очков. Дело не в потере Антона. Я делаю всё возможное, чтобы помочь команде выиграть. Иногда это видно по моей результативности, иногда – по другим компонентам.

– После игры с "Барселоной" вы сказали, что не находитесь в лучшей форме. Поменялась ли ситуация сейчас?

– Я чувствую себя лучше. После "Барселоны" я говорил больше о моей психологической подготовке. Много сомневался, не был достаточно агрессивным. Конечно, недостаточно одной агрессии, чтобы набирать очки. Но важно не бояться промахиваться, не бояться совершать ошибки.

– Можно ли ожидать от вас такой результативности в матче с "Фенербахче"?

– Попробую. Если буду бросать с результатом 0-12, проанализирую игру и буду продолжать пытаться, пытаться и пытаться. Я не боюсь.

– После матча с ЦСКА вы сказали, что не рады своей результативности, потому что проиграли. Рады ли вы сейчас?

– Разумеется. Я очень рад, что мы выиграли, что я нахожусь на пике формы. Мне 33 года, это не так легко, как кажется. Вы видите, что я делаю во время матчей. Но вы не знаете всего того, что происходит на тренировках.