Кит Лэнгфорд: "Это мой последний сезон в Единой лиге ВТБ, если в судействе ничего не изменится"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после домашнего поражения в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ от ЦСКА (91:105) выступил с критикой в адрес арбитров встречи. По словам игрока, этот сезон может стать для него последним в Единой лиге ВТБ, если не произойдет изменений в работе судей.

– Я играю в баскетбол много лет, – приводит "Бизнес online" слова Лэнгфорда. – У меня никогда не было трех фолов в первой четверти. Не знаю, в чем разница между судейством в Единой лиге ВТБ и Евролиге, но я отказываюсь просто наблюдать за этим. Я усердно работаю, уважаю игру не для того, чтобы меня так судили. Это мой последний сезон в ВТБ, если ничего не изменится.