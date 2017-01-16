20:47 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Кит Лэнгфорд: "Это мой последний сезон в Единой лиге ВТБ, если в судействе ничего не изменится"

0
0
0
1

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после домашнего поражения в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ от ЦСКА (91:105) выступил с критикой в адрес арбитров встречи. По словам игрока, этот сезон может стать для него последним в Единой лиге ВТБ, если не произойдет изменений в работе судей.

– Я играю в баскетбол много лет, – приводит "Бизнес online" слова Лэнгфорда. – У меня никогда не было трех фолов в первой четверти. Не знаю, в чем разница между судейством в Единой лиге ВТБ и Евролиге, но я отказываюсь просто наблюдать за этим. Я усердно работаю, уважаю игру не для того, чтобы меня так судили. Это мой последний сезон в ВТБ, если ничего не изменится.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/181834

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Сильвербой

Переходи в ЦСКА!!! Было бы очень интересно посмотреть на это!

21:04

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ