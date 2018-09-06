Кириленко хочет привлечь Хряпу к работе в РФБ

Президент РФБ Андрей Кириленко сказал, что хотел бы пригласить бывшего форварда ЦСКА и сборной России Виктора Хряпу к работе в возглавляемой им организации. 36-летний баскетболист в июне ушел из армейского клуба.

– Я с удовольствием привлек бы Виктора к работе, но он должен сам решить, готов ли он закончить играть и готов ли работать в федерации, – цитирует "РИА Новости" Кириленко. – У него много детей, не больше, чем у меня, но он к этому стремится. Пока он не догнал меня. Я прекрасно знаю Виктора, он мой хороший товарищ, с удовольствием работал бы с ним. Когда у него появится такое желание, обязательно поговорим о том, чем он сможет заниматься и о том, чем он готов заниматься.

Хряпа выступал за ЦСКА с 2002-го по 2004 год, а также с 2008-го по 2018 год. За это время он провел за клуб 611 матчей (лучший результат в истории клуба). Вместе с армейцами он дважды выиграл Евролигу, 13 раз стал чемпионом России, а также 7 раз – победителем Единой лиги ВТБ.