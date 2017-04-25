Кевин Джонс спел песню "Отпетых мошенников" на русском языке

Центровой "Локомотива" Кевин Джонс принял участие в благотворительной акции "Слабо?", сообщает официальный сайт клуба. Он снялся в клипе-римейке песни "Отпетых мошенников "Люби меня, люби". Баскетболист спел песню на русском языке, притом что совершенно не знает его.

"Кевин выучил песню на слух. Русского языка он не знает совершенно, что и было главной сложностью и особенностью этого проекта. Мы несколько дней с ним занимались, чтобы поставить произношение, но некоторые слова ему давались непросто. Вот такой он талантливый парень", - написали представители клуба в комментариях к видео.

По условиям проекта "Слабо?" болельщикам нужно было собрать 150 тысяч рублей для благотворительного детского фонда "Анастасия", чтобы клип был снят. В клипе приняли участие защитники кубанцев Мэтт Дженнинг и Денис Захаров.