Кайл Хайнс: "Стал больше интересоваться хоккеем после переезда в Россию"

Нападающий ЦСКА Кайл Хайнс в интервью ВТБ отметил, что ходил на матч открытие "ВЭБ Арены". Форвард также добавил, что стал больше интересоваться хоккеем после переезда в Россию.

– В Инстаграме ЦСКА была фотография, где ваши одноклубники Серхио Родригес и Лео Вестерманн сидят на хоккейном матче…

– Я тоже был на той игре! Мне вообще нравится хоккей. Больше стал интересоваться им после переезда в Россию. Хоккей – одна из тех игр, которые лучше смотреть живьем, а не по телевизору. Лучше видишь все маневры, атлетизм игроков… Плюс есть возможность поддержать свой клуб. Играешь ты в хоккей, футбол или баскетбол – пусть это разные команды, но все это ЦСКА. Здорово, что игроки из разных видов спорта приходят поддержать друг друга.

– На футбольном ЦСКА вы тоже были?

– Да, ходил на матч открытия нового стадиона. Не так часто удается выбраться на игры из-за плотного расписания. Но стараюсь следить за командой.