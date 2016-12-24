12:39 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Карпухин вернулся в "Автодор"

0
0
0

Защитник Александр Карпухин, покинувший на этой неделе УНИКС ради игровой практики, присоединился к "Автодору". Как сообщает пресс-служба клуба, с 26-летним баскетболистом заключен контракт до конца сезона. В нынешнем чемпионате Единой лиги ВТБ он сыграл в 6 матчах, в которых в среднем проводил на площадке около 9 минут и набирал по 4,5 очка.

Напомним, Карпухин на старте карьеры уже защищал цвета "Автодора" в течение 5 сезонов.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2294-karpukhin-is-coming-back-to-avtodor

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ