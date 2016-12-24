Карпухин вернулся в "Автодор"

Защитник Александр Карпухин, покинувший на этой неделе УНИКС ради игровой практики, присоединился к "Автодору". Как сообщает пресс-служба клуба, с 26-летним баскетболистом заключен контракт до конца сезона. В нынешнем чемпионате Единой лиги ВТБ он сыграл в 6 матчах, в которых в среднем проводил на площадке около 9 минут и набирал по 4,5 очка.

Напомним, Карпухин на старте карьеры уже защищал цвета "Автодора" в течение 5 сезонов.