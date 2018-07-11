Карасев останется в "Зените"

Агент форварда "Зенита" Сергея Карасева Станислав Рыжов сообщил, что игрок останется в клубе из Санкт-Петербурга. Любой клуб мог воспользоваться опцией выкупа контракта игрока, но желающих не нашлось.
– Истек срок опции выкупа контракта Сергея Карасева, поэтому его соглашение с "Зенитом" продолжает действовать на следующий год, – цитируют "Известия" Рыжова. – Мы не получили выгодных предложений от других команд. К тому же в клубе приняли решение сохранить главного тренера – отца Сергея Василия Карасева. Для моего клиента это стало важным моментом.
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https://iz.ru/765478/timur-ganeev/sergei-karasev-ostaetsia-v-zenite-eshche-na-sezon