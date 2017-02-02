15:53 2 февраля | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Карасев - MVP Единой лиги ВТБ в январе

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Форвард "Зенита" Сергей Карасев признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам января, сообщает официальный сайт турнира. В январе он провел четыре матча, во всех питерцы одержали победы. В матче против "Химок" он установил личный рекорд результативности, набрав 35 очков. В среднем Карасев набирал в январе 23,5 очка, делал 4 подбора, 2,3 передачи. В борьбе за титул MVP он опередил защитника ЦСКА Нандо Де Коло и центрового "Химок" Марко Тодоровича.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/sergej-karasev-mvp-yanvarya/

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