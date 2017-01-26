"Калев" нанес "Парме" 14-е поражение в сезоне

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Парма" на выезде уступила "Калеву" – 79:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райн Вейдеман, набравший 26 очков. Пермский клуб по-прежнему не может одержать первую победу в нынешнем сезоне.

"Парма" занимает последнее место в таблице регулярки. "Калев", выиграв в третий раз в чемпионате, идет на предпоследней 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Калев" (Таллин) – "Парма" (Пермь) – 85:79 (33:15, 13:16, 25:17, 14:31)

К: Вейдеман (26), Харпер (21), Толлефсен (16), Лютыч (15).

П: Ухов (20), Чернов (12), Буланов (11), Анджушич (10).