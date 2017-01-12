02:48 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Известия": в Единой лиге ВТБ могут появиться команды из Финляндии и Швеции

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Состав участников Единой лиги ВТБ в следующем сезоне может увеличиться с 13 до 16 клубов, сообщают "Извстия". На три вакантных места претендуют несколько клубов. В лигу может вернуться финский "Байзонс". Кроме того, состав турнира может пополнить чемпион Швеции "Содертелье Кингз". Вопрос с заявками на следующий сезон будет рассмотрен после проведения Матча звезд, который в феврале сосоится в Сочи.

В этом сезоне в турнире принимают участие 13 клубов из России, Эстонии, Латвии, Белоруссии и Казахстана. Ранее в лиге выступали команды из Чехии ("Нимбрук") и Грузии ("Вита"), но по финансовым причинам не смогли заявиться в 2016 году.

 

 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/656609

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