11:08 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Известия: Игроки "Пармы" 2 месяца не получают зарплату

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Новичок Единой лиги ВТБ  - "Парма" – рискует не доиграть до конца сезона в элите российского баскетбола из-за финансовых проблем, сообщают "Известия". По информации издания, пермские баскетболисты не получают зарплату на протяжении двух месяцев.

– Ситуация действительно сложная, как, впрочем, у многих профессиональных команд в нашем регионе, – приводят "Известия" слова генерального директора "Пармы" Александра Башминова. – Однако никаких конкретных комментариев я давать пока не намерен. 

При этом в министерстве физической культуры, спорта и туризма Пермского края заявили, что финансовые обязательства перед всеми клубами выполнены в полном объеме.

В прошлом сезоне "Парма" стала обладателем Кубка России и заняла третье место в Суперлиге.

 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/647045

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