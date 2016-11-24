Известия: Игроки "Пармы" 2 месяца не получают зарплату

Новичок Единой лиги ВТБ - "Парма" – рискует не доиграть до конца сезона в элите российского баскетбола из-за финансовых проблем, сообщают "Известия". По информации издания, пермские баскетболисты не получают зарплату на протяжении двух месяцев.

– Ситуация действительно сложная, как, впрочем, у многих профессиональных команд в нашем регионе, – приводят "Известия" слова генерального директора "Пармы" Александра Башминова. – Однако никаких конкретных комментариев я давать пока не намерен.

При этом в министерстве физической культуры, спорта и туризма Пермского края заявили, что финансовые обязательства перед всеми клубами выполнены в полном объеме.

В прошлом сезоне "Парма" стала обладателем Кубка России и заняла третье место в Суперлиге.



